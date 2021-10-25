На Тернопільщині викрили вбивство 24-річної давнини, але підозрюваний помер

У Тернопільській області слідчі розкрили вбивство подружжя, яке сталося у вересні 1997 року. Поліцейські з’ясували, що вбивцею виявився мешканець Тернополя 1964 року народження.

Чоловік працював керівником на фермі у свого дядька. Він дізнався, що родич їде до Києва, щоб взяти кредит на відкриття заводу, але племінника від родинного бізнесу в майбутньому хоче відсторонити.

Розлючений тернополянин вирішив помститися за це дядькові. Племінник завітав до його будинку зі зброєю, коли той повернувся з робочої поїздки – у ніч на 21 вересня 1997 року.

Родичі впустили чоловіка до будинку – він розстріляв дядька та його дружину, здійснивши 12 пострілів. Після цього зловмисник виніс з оселі коштовності, інсценувавши пограбування, та втік з місця події.

Слідчі Тернопільської області інкримінували підозру за фактом умисного вбивства двох і більше осіб (ч.2 п.1 ст.115 ККУ) чоловіку 1964 року народження. Однак запобіжний захід не обирали у зв’язку зі смертю підозрюваного. Справу скерували до суду.

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