Не сподобався зять: у Пакистані чоловік підпалив будинок з дітьми та внуками

У Пакистані чоловік підозрюється у вбивстві двох доньок та чотирьох онуків. За даними поліції, підозрюваний підпалив будинок своїх дітей – Фаузії Бібі та Хуршид Май, оскільки був проти шлюбу однієї з доньок.
Трагедія сталася у центрі Пакистану – в одному з сіл району Музаффаргарх.
Як розповідають пакистанські чиновники, Фаузія Бібі одружилася близько півтора року тому проти волі батька, відмовившись від так званого шлюбу за домовленістю.
– Інцидент – це результат суперництва двох сімей за любовний шлюб, – сказав Абдул Маджід, представник поліції Пакистану.
Правоохоронець також додав, що батько жив у сусідньому селі, наразі його розшукують.
У пожежі загинуло четверо онуків підозрюваного – наймолодшому було чотири місяці, а найстаршому – 13 років. Пожежа також забрала чоловіка Хуршид Май.
Чоловік Фаузії Бібі залишився живим. Він розповів поліції, що прийшов додому з роботи, коли будинок уже палав.
Вбивство через шлюб, який не погодили родичі, є поширеним злочином у Пакистані. За даними Пакистанської комісії з прав людини, сотні жінок у країні щорічно вбивають родичі за те, що вони вийшли заміж без згоди або всупереч бажанню своєї родини.
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Джерело: The Times of India