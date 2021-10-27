Беременная в 11: на Закарпатье девушка может стать самой молодой матерью Украины

В селе Гать Береговского района Закарпатской области забеременела 11-летняя девушка. Несовершеннолетняя проживает в одном из ромских поселений.

Мать 11-летней Бианы рассказала, что девушка вступила в половой акт с парнем из Киева. Кто он и как его зовут – неизвестно.

Это произошло во время того, как семья работала на свалке в Киевской области. Девушка должна была ходить в шестой класс, однако из-за поездки в столицу учебу бросила.

Отец будущего ребенка о беременности Бианы не знает. Женщина уверяет, что всю ответственность за воспитание 11-летней дочери и будущего внука берет на себя. Также она добавила, что беременная сама решила рожать.

Сейчас Биана на 34 неделе беременности – через месяц ей рожать. Она уже знает, что у нее будет сын, семья даже выбрала имя – Александр.

По словам медиков, сама беременность протекает нормально. Однако у девушки еще должным образом не сформировалась тазово-мышечная система, поэтому придется делать кесарево сечение.

11-летняя Биана может стать самой молодой матерью в Украине за всю историю. Пока самой молодой роженицей считается Надежда Гнатюк из Хмельницкой области, она стала матерью в 11 лет.

В 2017 году подобный случай произошел в городе Богуслав Львовской области, там девочка родила в 12 лет от двоюродного брата.

В полиции уже отреагировали на инцидент — открыли уголовное производство по факту изнасилования (ч. 4 ст. 152 УК). Об этом сообщили в пресс-службе полиции Закарпатья.

Правоохранители в рамках расследования будут выяснять все обстоятельства изнасилования. Мужчине, вступившему в половой акт с несовершеннолетней, грозит лишение свободы от 10 до 15 лет.

Источник: УНИАН, Первый кабельный