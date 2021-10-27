Вагітна в 11: на Закарпатті дівчина може стати наймолодшою матір’ю України

У селі Гать Берегівського району Закарпатської області завагітніла 11-річна дівчина. Неповнолітня проживає в одному з ромських поселень.

Мати 11-річної Біани розповіла, що дівчина вступила у статевий акт з хлопцем з Києва. Хто він і як його звати – невідомо.

Це сталося під час того, як родина працювала на сміттєзвалищі у Київській області. Дівчина мала ходити у шостий клас, однак через поїздку до столиці навчання покинула.

Батько майбутньої дитини про вагітність Біани не знає. Жінка запевняє, що всю відповідальність за виховання 11-річної доньки та майбутнього внука бере на себе. Також вона додала, що вагітна сама вирішила народжувати.

Наразі Біана на 34 тижні вагітності – через місяць їй народжувати. Вона уже знає, що у неї буде син, сім’я навіть обрала ім’я – Олександр.

За словами медиків, сама вагітність протікає нормально. Однак у дівчини ще належним чином не сформувалася тазово-м’язова система, через це доведеться робити кесарів розтин.

11-річна Біана може стати наймолодшою матір’ю в Україні за всю історію. Поки наймолодшою породіллею вважається Надія Гнатюк з Хмельницької області, вона стала матір’ю в 11 років.

У 2017 році подібний випадок стався у місті Богуслав Львівської області, там дівчинка народила у 12 років від двоюрідного брата.

У поліції вже відреагували на інцидент – відкрили кримінальне провадження за фактом зґвалтування (ч. 4 ст. 152 ККУ). Про це журналістам повідомили у прес-службі поліції Закарпаття.

Правоохоронці у межах розслідування будуть з’ясовувати всі обставини зґвалтування. Чоловіку, який вступив у статевий акт з неповнолітньою, загрожує позбавлення волі від 10 до 15 років.

Джерело: УНІАН, Перший кабельний