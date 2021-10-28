16-летний водитель Infiniti Николай Харьковский, совершивший смертельную аварию в Харькове, во время задержания назывался другой фамилией и пытался повлиять на ход следствия, заявляя о похищении автомобиля.

Представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко также сообщил, что во время допроса подросток отказывался предоставлять любые показания.

– Сторона защиты заявляет, что это не он находился за рулем. Это их позиция, у нас доказательства, и во время следствия мы будем собирать доказательную базу и доказывать именно свою позицию, — рассказал Чубенко.

Он добавил, что скорость, с которой двигался обвиняемый, пока не установлена ​​экспертизой.

— Только экспертиза может указать точную цифру. Это примерно около 180 км/ч, — отметил спикер.

Чубенко рассказал, что существуют риски, что парень может скрывать вещественные доказательства или влиять на свидетелей, являющихся его друзьями.

Ранее в сеть попало видео с автомобиля Infiniti и за несколько минут до аварии. На кадрах видно, что машина летит по городу с бешеной скоростью, а в какой-то момент водитель констатирует, что они ехали со скоростью 200 км/ч.

ДТП в Харькове произошло 26 октября в 20.40. 16-летний водитель на Infiniti проехал на красный свет светофора на перекрестке улиц Гагарина и Одесской со скоростью более 100 км/ч и столкнулся с Chevrolet.

В результате инцидента водители Chevrolet погиб на месте, а трое пассажиров Infiniti получили травмы разной степени тяжести.