ДТП у Харкові: водій міг рухатися зі швидкістю 180 км/год

16-річний водій Infiniti Микола Харківський, який скоїв смертельну аварію у Харкові, під час затримання називався іншим прізвищем та намагався вплинути на хід слідства, заявляючи про викрадення автівки.

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко також повідомив, що під час допиту підліток відмовлявся надавати жодні покази.

— Сторона захисту заявляє, що це не він знаходився за кермом. Це їхня позиція, в нас є докази, і під час слідства ми будемо збирати доказову базу та доводити саме свою позицію, – розповів Чубенко.

Він додав, що швидкість, з якою рухався обвинувачений поки не встановлена експертизою.

— Тільки експертиза може вказати точну цифру. Це приблизно близько 180 км/год, – зауважив речник.

Чубенко розповів, що існують ризики, що хлопець може переховувати речові докази або впливати на свідків, які є його друзями.

Раніше у мережу потрапило відео з автівки Infinitі за кілька хвилин до аварії. На кадрах видно, що машина летить містом із шаленою швидкістю, а в якийсь момент водій констатує, що вони їхали зі швидкістю 200 км/год.

ДТП у Харкові сталася 26 жовтня о 20.40. 16-річний водій на Infiniti проїхав на червоне світло світлофора на перехресті вулиць Гагаріна та Одеської із швидкістю понад 100 км/год та зіткнувся із Chevrolet.

Внаслідок інциденту водії Chevrolet загинув на місці, а троє пасажирів Infiniti отримали травми різного ступеню тяжкості.