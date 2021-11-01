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Юлія Захарченко |

Соседи шокированы: в Белгород-Днестровском убили 43-летнюю женщину

Соседи шокированы: в Белгород-Днестровском убили 43-летнюю женщину

Жители многоэтажки в Белгороде-Днестровском шокированы кровавыми семейными разборками. В квартире на седьмом этаже 44-летний мужчина убил на год младшую сожительницу и порезал себя.

Любовная драма между любовниками разыгралась утром. Те, кто знал мужчину, рассказали, что Артур, как всегда, вышел выгуливать собаку Марины.

Еще недавно 43-летняя Марина жила сама. У женщины есть 21-летняя дочь, но она уехала на обучение и живет в Киеве.

Около полугода назад женщина встретила строителя Артура. Почти сразу пара вместе поселилась в квартире Марины. И так же быстро отношения у них разладились.

– Может, ревновал, не знаем. Мы проснулись от звонка полиции о том, что ее убили, – рассказала родственница погибшей.

После полугода совместного проживания Марина попросила Артура собрать вещи и покинуть ее квартиру. Мужчина упаковал чемоданы и пришел отдать женщине ключи.

Но между бывшими сожителями разгорелась ссора. Артур схватил нож и нанес бывшей любимой девять ножевых ранений, а после этого попытался зарезать себя.

После жестокой расправы и неудачного харакири злоумышленник позвонил по телефону другу и во всем ему признался.

– Правонарушитель позвонил своему приятелю, а тот сообщил о происшествии в полицию. В квартире правоохранители обнаружили тело женщины без признаков жизни, а мужчину с ранением живота. 44-летнему фигуранту вызвали скорую помощь. Сейчас он находится в больнице, – рассказал в. и. о. руководителя Белгород-Днестровского районного отдела полиции Сергей Иващенко.

Подозреваемого в палате охраняют правоохранители. В ближайшее время он имеет все шансы попасть в тюрьму. За убийство ему может грозить от семи до 15 лет пребывания за решеткой.

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Источник: Надзвичайні новини

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