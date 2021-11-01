Мешканці багатоповерхівки у Білгород-Дністровському шоковані кривавими сімейними розбірками. У квартирі на сьомому поверсі 44-річний чоловік вбив на рік молодшу співмешканку та порізав себе.

Любовна драма між коханцями розігралася вранці. Ті, хто знав чоловіка, розповіли, що Артур як завжди вийшов вигулювати собаку Марини.

Ще донедавна 43-річна Марина мешкала сама. Жінка має 21-річну доньку, але вона поїхала на навчання та живе у Києві.

Десь пів року тому жінка зустріла будівельника Артура. Майже одразу пара разом оселилася у квартирі Марини. І так само швидко стосунки у них розладналися.

– Може, ревнував, не знаємо. Ми прокинулися від дзвінку поліції про те, що її вбили, – розповіла родичка загиблої.

Після пів року сумісного проживання Марина попросила Артура зібрати речі та залишити її квартиру. Чоловік спакував валізи та прийшов віддати жінці ключі.

Але між колишніми співмешканцями спалахнула сварка. Артур схопив ніж та завдав колишній коханій аж дев’ять ножових поранень, а після цього спробував зарізати себе.

Після жорстокої розправи та невдалого харакірі зловмисник зателефонував другові та в усьому йому зізнався.

– Правопорушник зателефонував своєму приятелю, а той повідомив про подію до поліції. У квартирі правоохоронці виявили тіло жінки без ознак життя, а чоловіка з пораненням живота. 44-річному фігуранту викликали швидку допомогу. Зараз він перебуває у лікарні, – розповів т. в. о. керівника Білгород-Дністровського районного відділу поліції Сергій Іващенко.

Підозрюваного у палаті стережуть правоохоронці. Найближчим часом він має всі шанси потрапити до в’язниці. За вбивство йому може загрожувати від семи до 15 років перебування за ґратами.