2 ноября во Львове суд взял под стражу 33-летнего водителя автомобиля Infiniti QX 50, который сбил 42-летнего пешехода и скрылся.

Пострадавший скончался на месте происшествия от телесных повреждений.

Смертельное ДТП произошло в селе Конопница на автодороге Львов – Шегини 30 октября около 23.30.

Правоохранители установили местонахождение водителя в 03.00 и задержали его.

Во время медицинского признание стало известно, что на момент совершения ДТП водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, управлял автомобилем без удостоверения.

Подозрение мужчине объявили по статье Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, что повлекло смерть потерпевшего.

Ему грозит до 10 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок. Досудебное расследование продолжается.

Очередное смертельное ДТП с Infiniti: во Львове арестовали 33-летнего водителя / 3 фотографии

Неделю назад, 26 октября в 20.40 произошло смертельное ДТП в Харькове. 16-летний водитель на Infiniti Николай Харьковский проехал на красный свет светофора на перекрестке улиц Гагарина и Одесской со скоростью более 100 км/ч и столкнулся с Chevrolet.

Последний автомобиль от мощного удара просто разорвало на части. 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте.

Трех пассажиров Infiniti – двух 19-летних парней и 16-летнюю девушку – госпитализировали в больницу.

Водителю Infiniti Николаю Харьковскому оказали помощь амбулаторно.

Кроме того, 16-летний водитель, пока находился в больнице, из туалета позвонил на линию 102 и сообщил об угоне Infiniti.

Следователи также внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований также по факту заведомо ложного сообщения о совершении преступления.

28 октября судья Киевского районного суда Харькова удовлетворил ходатайство стороны обвинения, избрав подозреваемому меру пресечения в виде 60 суток ареста без права залога.

Вечером в тот же день, в нескольких сотнях метров от места, где произошло резонансное ДТП 26 октября, на проспекте Героев Сталинграда, 5, ДТП, которая переходила дорогу на пешеходном переходе.

От удара женщину отбросило под колеса авто марки Daewoo Lanos, двигавшееся во встречном направлении. 56-летний мужчина не успел среагировать и переехал тело.

Медики констатировали смерть пострадавшей.