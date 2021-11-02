2 листопада у Львові суд взяв під варту 33-річного водія автомобіля Infiniti QX 50, який збив 42-річного пішохода й втік.

Постраждалий помер на місці події від тілесних ушкоджень.

Смертельна ДТП сталась у селі Конопниця на автодорозі Львів – Шегині 30 жовтня близько 23.30.

Правоохоронці встановили місцеперебування водія о 03.00 й затримали його.

Під час медичного освідчення стало відомо, що на момент скоєння ДТП водій перебував у стані наркотичного сп’яніння. Крім того, керував автомобілем без посвідчення.

Підозру чоловікові оголосили за статтею Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.

Йому загрожує до 10 років тюрми із позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий термін. Досудове розслідування триває.

Чергова смертельна ДТП з Infiniti: у Львові арештували 33-річного водія / 3 фотографии

Тиждень тому, 26 жовтня о 20.40, сталася смертельна ДТП у Харкові. 16-річний водій на Infiniti Микола Харківський проїхав на червоне світло світлофора на перехресті вулиць Гагаріна та Одеської із швидкістю понад 100 км/год та зіткнувся із Chevrolet.

Останній автомобіль від потужного удару просто розірвало на частини. 58-річний водій Chevrolet загинув на місці.

Трьох пасажирів Infiniti – двох 19-річних хлопців та 16-річну дівчину – госпіталізували до лікарні.

Водію Infiniti Миколі Харківському надали допомогу амбулаторно.

Крім того, 16-річний водій, поки перебував у лікарні, із туалету зателефонував на лінію 102 та повідомив про викрадення Infiniti.

Слідчі також внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань також за фактом завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину.

28 жовтня суддя Київського районного суду Харкова задовольнив клопотання сторони обвинувачення, обравши підозрюваному запобіжний захід у вигляді 60 діб арешту без права застави.

Увечері того ж дня, за кілька сотень метрів від місця, де сталась резонансна ДТП 26 жовтня, на проспекті Героїв Сталінграду, 5, 31-річна водійка на Infiniti збила 72-річну пенсіонерку, яка переходила дорогу на пішохідному переході.

Від удару жінку відкинуло під колеса авто марки Daewoo Lanos, що рухалося в зустрічному напрямку. 56-річний чоловік не встиг зреагувати та переїхав тіло.

Медики констатували смерть постраждалої.