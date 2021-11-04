Просив понести пакети: киянин насильно зачинив незнайомку в своїй квартирі

У Києві чоловік затягнув з вулиці 20-річну дівчину до своєї квартири і насильно зачинив її. 61-річний зловмисник попросив громадянку допомогти донести пакети до його місця проживання – дівчина погодилася.

Коли вони підійшли до квартири, чоловік силою її заштовхав усередину і зачинив вхідні двері. Інцидент стався на вулиці Милославській, що у Деснянському районі столиці.

Постраждала зачинилася у ванній кімнаті та повідомила про випадок у поліцію.

Правоохоронці прибули на місце, вони вели переговори з власником помешкання, щоб він відчинив двері, але той не погодився.

За допомогою співробітників ДСНС поліцейські вибили двері та знайшли 20-річну дівчину у ванній кімнаті. 61-річний чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння, а навіщо зачинив громадянку, пояснити не зміг.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 146 ККУ (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

За скоєний злочин киянину загрожує обмеження або позбавлення волі на термін до трьох років.

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