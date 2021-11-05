У подозреваемого в смертельном ДТП в Харькове Николая Харьковского принудительно отберут кровь для проведения экспертиз.

Это стало возможным после того, как суд 5 ноября удовлетворил ходатайство следователей.

Об этом сообщил один из защитников пострадавшей стороны Маси Найем.

– Полиция сделала то, что нужно было: обратилась в суд с соответствующим ходатайством. Спасибо! – подчеркнул Маси Найем.

Образцы крови необходимы для сравнительного анализа в ряде специальных экспертиз, большинство из которых уже назначено.

Кроме того, защитник подчеркнул, что от представителей подозреваемого не поступала жалоба для обжалования меры пресечения. Срок для апелляции истек еще 2 ноября.

– Означает ли это то, что сторона защиты согласна с необходимостью содержания подозреваемого под стражей? Думаю, скоро узнаем, – отметил Маси Найем.

4 ноября еще один адвокат потерпевшей стороны Игорь Черняк сообщил, что Николай Харьковский в день аварии отказался сдавать анализ крови.

Кроме того, 16-летний подозреваемый отказался давать какие-либо объяснения, показания и вину свою не признает.

Смертельное ДТП в Харькове с участием Николая Харьковского произошло 26 октября в 20.40. 16-летний водитель Infiniti пролетел на красный свет светофора на перекрестке улиц Гагарина и Одесской и столкнулся с Chevrolet.

58-летний водитель последнего транспортного средства погиб на месте.

Трое пассажиров Infiniti – двое 19-летних парней и 16-летняя девушка – получили травмы.

Водителю Infiniti Николаю Харьковскому оказали помощь амбулаторно.

Находясь в больнице, парень пытался ввести следствие в заблуждение. Зайдя в туалет, подозреваемый с чужого телефона под вымышленным именем позвонил на линию 102 и сообщил об угоне машины.

Впоследствии полиция открыла производство по факту ложного сообщения о совершении преступления.

28 октября подозреваемому избрали меру пресечения в виде 60 суток ареста без права залога.

Источник: Маси Найем

Фото: Общественное