У подозреваемого в смертельном ДТП в Харькове Николая Харьковского принудительно отберут кровь для проведения экспертиз.
Это стало возможным после того, как суд 5 ноября удовлетворил ходатайство следователей.
Об этом сообщил один из защитников пострадавшей стороны Маси Найем.
– Полиция сделала то, что нужно было: обратилась в суд с соответствующим ходатайством. Спасибо! – подчеркнул Маси Найем.
Образцы крови необходимы для сравнительного анализа в ряде специальных экспертиз, большинство из которых уже назначено.
Кроме того, защитник подчеркнул, что от представителей подозреваемого не поступала жалоба для обжалования меры пресечения. Срок для апелляции истек еще 2 ноября.
– Означает ли это то, что сторона защиты согласна с необходимостью содержания подозреваемого под стражей? Думаю, скоро узнаем, – отметил Маси Найем.
4 ноября еще один адвокат потерпевшей стороны Игорь Черняк сообщил, что Николай Харьковский в день аварии отказался сдавать анализ крови.
Кроме того, 16-летний подозреваемый отказался давать какие-либо объяснения, показания и вину свою не признает.
Смертельное ДТП в Харькове с участием Николая Харьковского произошло 26 октября в 20.40. 16-летний водитель Infiniti пролетел на красный свет светофора на перекрестке улиц Гагарина и Одесской и столкнулся с Chevrolet.
58-летний водитель последнего транспортного средства погиб на месте.
Трое пассажиров Infiniti – двое 19-летних парней и 16-летняя девушка – получили травмы.
Водителю Infiniti Николаю Харьковскому оказали помощь амбулаторно.
Находясь в больнице, парень пытался ввести следствие в заблуждение. Зайдя в туалет, подозреваемый с чужого телефона под вымышленным именем позвонил на линию 102 и сообщил об угоне машины.
Впоследствии полиция открыла производство по факту ложного сообщения о совершении преступления.
28 октября подозреваемому избрали меру пресечения в виде 60 суток ареста без права залога.
Источник: Маси Найем
Фото: Общественное