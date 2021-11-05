У підозрюваного в смертельній ДТП у Харкові Миколи Харьківського примусово відберуть кров для проведення експертиз.

Це стало можливим після того, як суд 5 листопада задовольнив клопотання слідчих.

Про це повідомив один із захисників постраждалої сторони Масі Найєм.

– Поліція зробила те, що потрібно було: звернулась до суду з відповідним клопотанням. Дякую! – наголосив Масі Найєм.

Зразки крові необхідні для порівняльного аналізу в ряді спеціальних експертиз, більшість із яких вже призначена.

Крім того, захисник наголосив, що від представників підозрюваного не надходила скарга для оскарження запобіжного заходу. Термін для апеляції збіг ще 2 листопада.

– Чи означає це те, що сторона захисту згодна з необхідністю тримання підозрюваного під вартою? Думаю, скоро дізнаємось, – зазначив Масі Найєм.

4 листопада ще один адвокат постраждалої сторони Ігор Черняк повідомив, що Микола Харківський в день аварії відмовився здавати аналіз крові.

Крім того, 16-річний підозрюваний відмовився надавати будь-які пояснення, показання і вину свою не визнає.

Смертельна ДТП у Харкові за участі Миколи Харківського сталася 26 жовтня о 20.40. 16-річний водій Infiniti пролетів на червоне світло світлофора на перехресті вулиць Гагаріна та Одеської та зіткнувся із Chevrolet.

58-річний водій останнього транспортного засобу загинув на місці.

Троє пасажирів Infiniti – двоє 19-річних хлопців та 16-річна дівчина – дістали травми.

Водію Infiniti Миколі Харківському надали допомогу амбулаторно.

Поки перебував у лікарні, хлопець намагався ввести слідство в оману. Зайшовши до туалету, підозрюваний із чужого телефона під вигаданим ім’ям зателефонував на лінію 102 та повідомив про викрадення машини.

Згодом поліція відкрила провадження за фактом неправдивого повідомлення про вчинення злочину.

28 жовтня підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді 60 діб арешту без права застави.

Джерело: Масі Майєм

Фото: Суспільне