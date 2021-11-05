В одном из сел в Черновицкой области осудили 17-летнего парня, изнасиловавшего 9-летнего мальчика. Юноша снял детскую порнографию на телефон и отправил своим друзьям.

По данным Офиса генерального прокурора, накануне подросток пригласил несовершеннолетнего мальчика домой. Он убедил школьника раздеться и совершил сексуальные действия по отношению к нему.

Весь процесс он снял на мобильный телефон, а затем поделился со своими друзьями в одном из мессенджеров. Это стало известно правоохранителям.

Прокуроры доказали в суде вину 17-летнего юноши, совершившего действия сексуального характера в отношении малолетнего ребенка.

Он будет находиться под решеткой за изнасилование малолетнего мальчика, изготовление и распространение видеоматериала с детской порнографией. Его приговорили к шести годам по части 4 статьи 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины.