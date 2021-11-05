В одному з сіл у Чернівецькій області засудили 17-річного хлопця, який зґвалтував 9-річного хлопчика. Юнак зняв дитячу порнографію на телефон та надіслав своїм друзям.

За даними Офісу генерального прокурора, напередодні підліток запросив неповнолітнього хлопчика до себе додому. Він переконав школяра роздягнутися та вчинив сексуальні дії щодо нього.

Весь процес хлопець зняв на мобільний телефон, а потім поділився зі своїми друзями в одному з месенджерів. Це стало відомо правоохоронцям.

Прокурори довели у суді провину 17-річного юнака, який вчинив дії сексуального характеру щодо малолітньої дитини.

Він перебуватиме під ґратами за зґвалтування малолітнього хлопчика, виготовлення та розповсюдженні відеоматеріалу з дитячою порнографією. Його засудили на шість років за частиною 4 статті 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України.