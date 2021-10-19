Изнасиловал 13-летнюю падчерицу: на Ровенщине будут судить мужчину

В Сарненском районе Ровенской области 28-летний мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю дочь своей сожительницы.

Инцидент произошел летом 2021 года — мужчина вступил в половой акт с 13-летней падчерицей. Об этом полиции сообщила мать девочки.

12 октября фигуранту дела сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 152 УК (изнасилование). Ему уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней без внесения залога.

За изнасилование 13-летней падчерицы 28-летнему мужчине грозит заключение на срок от 10 до 15 лет.

Недавно в Киеве взяли под стражу мужчину, который систематически насиловал падчерицу. Злоумышленник вступал в половой акт с ребенком в течение пяти лет — с 2016 по 2021 год. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

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Источник: Ровенская областная прокуратура