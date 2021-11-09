Называл свиньями и толкал: в Праге умер украинец, которого избил охранник клуба

В больнице в Праге скончался 42-летний гражданин Украины Павел Ратов. Смерть мужчины наступила в пятницу, 5 ноября.

Мужчина попал в реанимацию после инцидента 10 октября. Павел с двумя украинцами, с которыми вместе работал строителем, пошли прогуляться по вечерней Праге. По пути домой мужчины зашли в ночной клуб Goldfingers в центре Праги.

Когда они увидели цены, решили уйти. По словам жены Павла Светланы Ратовой, мужчины в клубе не задерживались и сразу направились к выходу. А охранник на входе в клуб начал словесно оскорблять украинцев.

— Он кричал им по-чешски, чтобы они шли вон плохие украинцы, свиньи. Толкал их в спину. Он какой-то чешский националист, – рассказала супруга Павла Светлана Ратова.

Уже на улице охранник ударил Ратова сзади в голову.

— Тот охранник подошел сзади и ударил Павла раз в голову. Павел упал, разбил себе голову и потерял сознание. Больше в сознание он не пришел. На видео с камер наблюдения все видно, – добавила жена.

В больнице у мужчины диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму и отек мозга. Павел Ратов пробыл в реанимации без сознания почти месяц и умер.

Чешская полиция открыла уголовное производство, однако охранника клуба еще не задерживала. Жена Ратова рассказала, что охранник клуба – бывший боксер и уже привлекался к уголовной ответственности.

Сейчас жена Ратова в Праге, куда уехала забирать тело мужа в Украину. Все расходы по перевозке тела она взяла на себя, по ее словам, в украинском консульстве ей отказали в помощи.

Фото: Светлана Ратова