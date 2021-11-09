Називав свинями та штовхав: у Празі помер українець, якого побив охоронець клубу

У лікарні у Празі помер 42-річний громадянин України Павло Ратов. Смерть чоловіка настала у п’ятницю, 5 листопада.

Чоловік потрапив до реанімації після інциденту 10 жовтня. Павло з двома українцями, з якими разом працював будівельником, пішли прогулятися вечірньою Прагою. На шляху додому чоловіки зайшли до нічного клубу Goldfingers у центрі Праги.

Коли вони побачили ціни, то вирішили піти. Зі слів дружини Павла Світлани Ратової, чоловіки у клубі не затримувалися і відразу попрямували до виходу. А охоронець на вході до клубу почав словесно ображати українців.

— Він кричав їм чеською, щоб вони йшли геть погані українці, свині. Штовхав їх у спину. Він якийсь чеський націоналіст, – розповіла дружина Павла Світлана Ратова.

Вже на вулиці охоронець вдарив Ратова ззаду у голову.

— Той охоронець підійшов ззаду і вдарив Павла один раз у голову. Павло впав, розбив собі голову і втратив свідомість. Більше до тями він не прийшов. На відео з камер спостереження все видно, – додала дружина.

У лікарні у чоловіка діагностували важку черепно-мозкову травму та набряк мозку. Павло Ратов пробув у реанімації без свідомості майже місяць та помер .

Чеська поліція відкрила кримінальне провадження, однак охоронця клубу ще не затримувала. Дружина Ратова розповіла, що охоронець клубу – колишній боксер і вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Наразі дружина Ратова у Празі, куди поїхала забирати тіло чоловіка до України. Усі витрати з перевезення тіла вона взяла на себе, за її словами в українському консульстві їй відмовили у допомозі.

Фото: Світлана Ратова