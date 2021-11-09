23-летняя мать годовалого Сережи, который сгорел в самодельной палатке в городе Жидачов Львовской области 6 ноября, бросалась в пламя, чтобы спасти сына.

Жители ромского лагеря, где произошла трагедия, вытаскивали женщину, чтобы не допустить второй жертвы.

Как рассказывают очевидцы, мать-одиночка приехала в лагерь из Закарпатья летом вместе с четырьмя детьми.

Муж бросил ее сразу, когда она родила своего самого младшего сына. Кроме того, женщина сейчас беременная и ожидает появления пятого ребенка.

Троих старших на момент пожара в лагере не было, потому что как раз были с бабушкой. В ближайшее время Елена планировала отвезти ей и годовалого малыша.

Своего первого ребенка женщина родила в 16 лет, успела закончить лишь четыре класса.

Ромы уверяют: Елена – очень преданная мать, о своих сыновьях заботилась. А то, что погубила малыша, – ужасное стечение обстоятельств.

– Она нормальная женщина, добрая, любит детей. Она хотела убиться – бросалась в огонь. Мы ее хватали, потому что что уж делать… Вторую жертву допустить? – рассказывают жители лагеря.

Ребенок погиб, пока женщина, оставив его самого в палатке, пошла к озеру набрать воды для купания.

Спровоцировала пожар самодельная печка, сделанная из бочки.

Как рассказывает сотрудник Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Львовской области Игорь Курус, на момент прибытия спасателей пожара уже не было, а здание было полностью уничтожено огнем.

23-летнюю мать задержали по факту злостного невыполнения родительских обязанностей.

Полицейские настаивают на том, что женщина перед тем, как идти набирать воду, должна была попросить кого-то присмотреть за сыном.

Если вину матери докажут, ей придется отсидеть за решеткой пять лет.