23-річна матір однорічного Сергійка, який згорів у саморобному наметі в місті Жидачів Львівської області 6 листопада, кидалась у полум’я, щоб врятувати сина.

Мешканці ромського табору, де сталась трагедія, витягали жінку, щоб не допустити другої жертви.

Як розповідають очевидці, матір-одиначка приїхала до табору із Закарпаття влітку разом із чотирма дітьми.

Чоловік покинув її одразу, як вона народила свого найменшого сина. Крім того, жінка нині при надії та чекає на народження п’ятої дитини.

Трьох старших на момент пожежі в таборі не було, бо саме були з бабусею. Найближчим часом Олена планувала відвезти їй й однорічного малюка.

Свою першу дитину жінка народила в 16 років, встигла закінчити лише чотири класи.

Роми запевняють: Олена – дуже віддана матір, про своїх синів дбала. А те, що занапастила малюка, – жахливий збіг обставин.

– Вона нормальна жінка, добра, любить дітей. Вона хотіла вбитись – кидалась у вогонь. Ми її хватали, бо що вже робити… Другу жертву допустити? – розповідають жителі табору.

Дитина загинула, поки жінка, залишивши її саму в наметі, пішла до озера набрати води для купання.

Спричинила пожежу саморобна пічка, змайстрована з бочки.

Як розповідає співробітник Держслужби з надзвичайних ситуацій Львівської області Ігор Курус, на момент прибуття вогнеборців пожежі вже не було, а будівля була повністю знищена вогнем.

23-річну матір затримали за фактом злісного невиконання батьківських обов’язків.

Поліцейські наполягають на тому, що жінка перед тим, як іти набирати воду, мала попросити когось пригледіти за сином.

Якщо провину матері доведуть, їй доведеться відсидіти за ґратами п’ять років.