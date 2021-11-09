В Черкассах водитель маршрутки сбил 5-летнюю девочку, которая вместе со старшей сестрой переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Девочку с телесными повреждениями госпитализировали в Черкасскую областную больницу. Ее сестра не пострадала.

Чрезвычайное происшествие случилось 8 ноября около 19:00 на улице Максима Зализняка.

Как установили правоохранители, водитель автобуса ПАЗ-4234 совершил наезд на ребенка, двигаясь на красный сигнал светофора.

Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

Ночью 6 ноября на трассе Одесса – Мелитополь – Новоазовск возле села Шевченково Николаевской области столкнулись автомобили Chevrolet Lacetti и ВАЗ-2101, в котором ехала семья из семи человек.

33-летний водитель и двое детей – пяти и трех лет – погибли на месте.

27-летняя женщина и трое малолетних детей – одного, пяти и шести лет – с различными травмами госпитализированы в больницу.

37-летний водитель Chevrolet отделался легкими травмами.