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У Черкасах маршрутка збила 5-річну дівчинку на пішохідному переході

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Дитину збили на переході в Черкасах

У Черкасах водій маршрутки збив 5-річну дівчинку, яка разом із старшою сестрою переходила дорогу пішохідним переходом на зелений сигнал світлофора.

Дівчинку із тілесними ушкодженнями госпіталізували до Черкаської обласної лікарні. Її сестра не постраждала.

Надзвичайна подія сталася 8 листопада близько 19.00 на вулиці Максима Залізняка.

Як встановили правоохоронці, водій автобуса ПАЗ-4234 скоїв наїзд на дитину, рухаючись на червоний сигнал світлофора.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.

Уночі 6 листопада на трасі Одеса – Мелітополь – Новоазовськ поблизу села Шевченкове Миколаївської області зіткнулися автомобілі Chevrolet Lacetti та ВАЗ-2101, у якому їхала родина з семи осіб.

33-річний водій та двоє дітей – п’яти та трьох років – загинули на місці.

27-річна жінка та троє малолітніх дітей – одного, п’яти і шести років – із різними травмами госпіталізовані до лікарні.

37-річний водій Chevrolet відбувся легкими травмами.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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