В Одесі 37-річний чоловік ґвалтував свою 7-річну падчерку, коли дитина перебувала у безпорадному стані, не могла вчинити фізичний опір та зрозуміти, що сталося.

За даними Одеської обласної прокуратури, вітчим застосував психологічний тиск та наказав дівчинці не розповідати про сексуальні дії, які він вчинив щодо неї.

Він ґвалтував дитину понад півтора року – з початку 2020 року до червня 2021 року. За даними ЗМІ, вітчим розбещував дитину понад 10 разів.

Прокурори скерували обвинувальний акт до одеського суду щодо 37-річного уродженця Вінницької області. Наразі зловмисник перебуває під вартою.

Чоловіка підозрюють за статтею 152 (Зґвалтування) КК України. Йому може загрожувати позбавлення волі терміном до 15 років.

Також до суду направили обвинувальний акт щодо матері дитини за статтею 166 (Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) КК України.

За даними місцевих ЗМІ, вітчим ґвалтував падчерку, коли матір дівчинки перебувала на роботі. Він систематично вступав у статеві стосунки зі школяркою, поки вона не розповіла про це своїй бабусі.