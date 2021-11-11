Приехали отключать электричество: под Харьковом мужчина обстрелял бригаду облэнерго

В селе Рокитное Харьковской области мужчина обстрелял сотрудников облэнерго, которые приехали отключать его дом от электросети из-за самовольного подключения. Инцидент произошел на улице Загребля в среду, 10 ноября.

Гражданин сопротивлялся и блокировал доступ к электроприборам.

Житель села стрелял в бригаду облэнерго из пневматического оружия. Один из работников получил ранение в руку, когда пытался закрыть лицо. За помощью врачей пострадавший не обращался.

Бригада облэнерго вызвала полицию. Сотрудники Харьковоблэнерго написали заявление на жителя села Рокитное.

Правоохранители внесли данные в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 УК (хулиганство). Подозреваемому грозит до пяти лет ограничение свободы.

В Харьковоблэнерго просят потребителей не препятствовать работе их сотрудников, которые способствуют бесперебойной и качественной поставке электричества.

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Источник: Харьковоблэнерго, полиция Харькова

Фото: Харьковоблэнерго