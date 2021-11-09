В Херсонской области глава ОТГ заказал нападение на местного депутата

В Херсонской области глава ОТГ заказал нападение на одного из местных депутатов.

Злоумышленник, по информации сотрудников СБУ, хотел, чтобы потенциальному потерпевшему нанесли тяжкие телесные повреждения, которые привели бы к увечью и инвалидности.

По данным следствия, глава одной из территориальных общин Херсонщины подыскивал исполнителя нападения на местного депутата, занимающегося аграрным бизнесом. По данным следствия, заказчик преступления имел с мужем коммерческий конфликт.

За избиение потерпевшего с особой жестокостью злоумышленник обещал 7 тысяч долларов США.

— Сотрудники СБУ задокументировали получение “исполнителем” первой части денег. В рамках контроля за совершением преступления правоохранители провели на окраине Одессы имитацию нападения на автомобиль потерпевшего и сделали соответствующие подтверждающие фотоматериалы. Заказчик преступления был задержан в одном из поселков Николаевской области после передачи “нападающему” второй части денег, — отметили в СБУ.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 14, ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.

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