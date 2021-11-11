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Приїхали відключати електрику: під Харковом чоловік обстріляв бригаду обленерго

Людмила Богданова редакторка стрічки
під Харковом чоловік обстріляв працівників обленерго

У селі Рокитне Харківської області чоловік обстріляв співробітників обленерго, які приїхали відключати його будинок від електромережі через самовільне підключення. Інцидент трапився на вулиці Загребля у середу, 10 листопада.

Громадянин чинив опір і блокував доступ до електроприладів.

Мешканець села стріляв у бригаду обленерго з пневматичної зброї. Один з працівників отримав поранення в руку, коли намагався закрити нею обличчя. За допомогою лікарів постраждалий не звертався.

Бригада обленерго викликала на місце поліцію. Співробітники Харківобленерго написали заяву на мешканця села Рокитне.

Правоохоронці внесли дані Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 ККУ (хуліганство). Підозрюваному загрожує до п’яти років обмеження волі.

У Харківобленерго просять споживачів не перешкоджати роботі їхніх співробітників, які сприяють безперебійному та якісному постачанню електрики.

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Джерело: Харківобленерго, поліція Харкова

Фото: Харківобленерго

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