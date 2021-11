В Ливерпуле таксист Дэвид Перри закрыл в своем автомобиле подозрительного пассажира незадолго до взрыва транспортного средства. Мэр города сказал, что его героические усилия позволили избежать ужасающей катастрофы.

В воскресенье, 14 ноября, таксист подобрал пассажира, который попросил отвезти его в англиканский собор. В соборе как раз должен был закончиться парад ко Дню памяти, в котором приняли участие тысячи военных, ветеранов и официальных лиц.

Позже пассажир из-за заметных пробок на пути к собору попросил водителя отвезти его в центр города. Когда они проезжали мимо Ливерпульской женской больницы, он сказал остановить там.

Через несколько секунд после этого в авто раздался взрыв. Пассажир такси скончался на месте, а Перри доставили в больницу с травмами и ожогами. Его госпитализировали, но его жизни ничего не угрожает.

Личность погибшего пассажира пока официально не установлена. Полиция Ливерпуля после инцидента задержала в районе Кенсингтона трех мужчин – 29, 26 и 21 лет по подозрению в спланированном террористическом акте.

