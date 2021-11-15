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Факты / Происшествия

В Британии таксист закрыл смертника в машине и предотвратил теракт

Мария Степанюк редактор ленты
теракт у Ліверпулі

В Ливерпуле таксист Дэвид Перри закрыл в своем автомобиле подозрительного пассажира незадолго до взрыва транспортного средства. Мэр города сказал, что его героические усилия позволили избежать ужасающей катастрофы.

В воскресенье, 14 ноября, таксист подобрал пассажира, который попросил отвезти его в англиканский собор. В соборе как раз должен был закончиться парад ко Дню памяти, в котором приняли участие тысячи военных, ветеранов и официальных лиц.

Позже пассажир из-за заметных пробок на пути к собору попросил водителя отвезти его в центр города. Когда они проезжали мимо Ливерпульской женской больницы, он сказал остановить там.

— Дэвид заметил, что у мужчины был какой-то прибор, прикрепленный к его одежде. Я не знаю, как он это сделал, задумавшись на долю секунды, но Дэвид выскочил и запер машину с этим парнем. Если бы этот парень попал в больницу, Бог знает, что могло произойти. Дэвид — самый счастливый мужчина в Британии, а также самый героический, — рассказал журналистам один из друзей таксиста.

Через несколько секунд после этого в авто раздался взрыв. Пассажир такси скончался на месте, а Перри доставили в больницу с травмами и ожогами. Его госпитализировали, но его жизни ничего не угрожает.

Личность погибшего пассажира пока официально не установлена. Полиция Ливерпуля после инцидента задержала в районе Кенсингтона трех мужчин – 29, 26 и 21 лет по подозрению в спланированном террористическом акте.

– Мои мысли со всеми, кто пострадал от ужасного инцидента в Ливерпуле сегодня. Я хочу поблагодарить службы экстренной помощи за их быстрое реагирование и профессионализм, а полицию — за неустанную работу, — написал в Twitter премьер-министр Бртании Борис Джонсон.

В полиции предполагают, что за взрывом могут стоять радикальные исламисты — такой сценарий предполагаемого теракта сильно напоминает взрывы, произошедшие недавно в Афганистане.

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Источники: The Guardian, ВВС, Daily Mail

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