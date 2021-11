У Ліверпулі таксист Девід Перрі замкнув у своєму авто підозрілого пасажира незадовго до вибуху транспортного засобу. Мер міста сказав, що його героїчні зусилля дали змогу уникнути жахливої катастрофи.

У неділю, 14 листопада, таксист підібрав пасажира, який попросив відвезти його до англіканського собору. У соборі саме мав закінчитися парад до Дня пам’яті, в якому взяли участь тисячі військових, ветеранів та офіційних осіб.

This is Liverpool taxi driver David Perry who locked a Remembrance Sunday terrorist in his cab seconds before the bomber detonated an explosive device right outside a maternity hospital. David’s actions almost certainly saved many lives. He is an absolute hero. pic.twitter.com/qjHzGMxIUT

Пізніше пасажир через помітні затори на шляху до собору попросив водія відвезти його до центру міста. Коли вони проїжджали повз Ліверпульську жіночу лікарню, він сказав зупинити там.

Через кілька секунд після цього в авто пролунав вибух. Пасажир таксі помер на місці, а Перрі доставили до лікарні з травмами та опіками. Його шпиталізували, але наразі його життю нічого не загрожує.

Absolute shit house that terrorist. David Perry should never have to pay for a pint ever again, some fella pic.twitter.com/9axkEjdZf6

Особа загиблого пасажира поки що офіційно не встановлена. Поліція Ліверпуля після інциденту затримала в районі Кенсінгтона трьох чоловіків – 29, 26 та 21 років за підозрою у спланованому терористичному акті.

