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У Британії таксист зачинив смертника у машині і запобіг теракту

Марія Степанюк редактор стрічки
теракт у Ліверпулі

У Ліверпулі таксист Девід Перрі замкнув у своєму авто підозрілого пасажира незадовго до вибуху транспортного засобу. Мер міста сказав, що його героїчні зусилля дали змогу уникнути жахливої катастрофи.

У неділю, 14 листопада, таксист підібрав пасажира, який попросив відвезти його до англіканського собору. У соборі саме мав закінчитися парад до Дня пам’яті, в якому взяли участь тисячі військових, ветеранів та офіційних осіб.

Пізніше пасажир через помітні затори на шляху до собору попросив водія відвезти його до центру міста. Коли вони проїжджали повз Ліверпульську жіночу лікарню, він сказав зупинити там.

— Девід помітив, що чоловік мав якийсь прилад, прикріплений до його одягу. Я не знаю, як він це зробив, подумавши лише частку секунди, але Девід вискочив і замкнув машину з цим хлопцем. Якби цей хлопець потрапив до лікарні, Бог знає, що могло б статися. Девід — найщасливіший чоловік у Британії, а також найгероїчніший, – розповів журналістам один із друзів таксиста.

Через кілька секунд після цього в авто пролунав вибух. Пасажир таксі помер на місці, а Перрі доставили до лікарні з травмами та опіками. Його шпиталізували, але наразі його життю нічого не загрожує.

Особа загиблого пасажира поки що офіційно не встановлена. Поліція Ліверпуля після інциденту затримала в районі Кенсінгтона трьох чоловіків – 29, 26 та 21 років за підозрою у спланованому терористичному акті.

— Мої думки з усіма, хто постраждав від жахливого інциденту в Ліверпулі сьогодні. Я хочу подякувати службам екстреної допомоги за їхнє швидке реагування та професіоналізм, а поліції — за невтомну роботу, – написав у Twitter прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон.

У поліції припускають, що за вибухом можуть стояти радикальні ісламісти — такий сценарій ймовірного теракту сильно нагадує вибухи, що відбулися нещодавно в Афганістані.

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Джерела: The Guardian, ВВС, Daily Mail

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