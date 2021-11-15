У Ліверпулі таксист Девід Перрі замкнув у своєму авто підозрілого пасажира незадовго до вибуху транспортного засобу. Мер міста сказав, що його героїчні зусилля дали змогу уникнути жахливої катастрофи.

У неділю, 14 листопада, таксист підібрав пасажира, який попросив відвезти його до англіканського собору. У соборі саме мав закінчитися парад до Дня пам’яті, в якому взяли участь тисячі військових, ветеранів та офіційних осіб.

This is Liverpool taxi driver David Perry who locked a Remembrance Sunday terrorist in his cab seconds before the bomber detonated an explosive device right outside a maternity hospital. David’s actions almost certainly saved many lives. He is an absolute hero. pic.twitter.com/qjHzGMxIUT — Piers Morgan (@piersmorgan) November 15, 2021

Пізніше пасажир через помітні затори на шляху до собору попросив водія відвезти його до центру міста. Коли вони проїжджали повз Ліверпульську жіночу лікарню, він сказав зупинити там.

— Девід помітив, що чоловік мав якийсь прилад, прикріплений до його одягу. Я не знаю, як він це зробив, подумавши лише частку секунди, але Девід вискочив і замкнув машину з цим хлопцем. Якби цей хлопець потрапив до лікарні, Бог знає, що могло б статися. Девід — найщасливіший чоловік у Британії, а також найгероїчніший, – розповів журналістам один із друзів таксиста.

Через кілька секунд після цього в авто пролунав вибух. Пасажир таксі помер на місці, а Перрі доставили до лікарні з травмами та опіками. Його шпиталізували, але наразі його життю нічого не загрожує.

Absolute shit house that terrorist. David Perry should never have to pay for a pint ever again, some fella pic.twitter.com/9axkEjdZf6 — Ste Burke (@SteBurke44) November 15, 2021

Особа загиблого пасажира поки що офіційно не встановлена. Поліція Ліверпуля після інциденту затримала в районі Кенсінгтона трьох чоловіків – 29, 26 та 21 років за підозрою у спланованому терористичному акті.

— Мої думки з усіма, хто постраждав від жахливого інциденту в Ліверпулі сьогодні. Я хочу подякувати службам екстреної допомоги за їхнє швидке реагування та професіоналізм, а поліції — за невтомну роботу, – написав у Twitter прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон.

My thoughts are with all those affected by the awful incident in Liverpool today. I want to thank the emergency services for their quick response and professionalism, and the police for their ongoing work on the investigation. — Boris Johnson (@BorisJohnson) November 14, 2021

У поліції припускають, що за вибухом можуть стояти радикальні ісламісти — такий сценарій ймовірного теракту сильно нагадує вибухи, що відбулися нещодавно в Афганістані.