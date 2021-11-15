У Польщі затримали українця за плюндрування пам’ятника Пілсудському

У Польщі поліція затримала одного з винуватців у псуванні пам’ятника Юзефу Пілсудському та Четвірці легіонів на вулиці Пілсудського у Кракові. Чоловіка тимчасово заарештували.

За даними джерел видання RMF24, метою нападу було посіяти розбрат між поляками та українцями.

За день до паплюження пам’ятника до Кракова прибуло кілька людей. Вночі вони пофарбували постамент синьою та жовтою фарбою і одразу виїхали з Кракова.

Поліцейським вдалося відшукати та затримати одного зі зловмисників. Він виявився громадянином України. Чоловік стверджує, що отримав такий “наказ” розфарбувати пам’ятник Юзефу Пілсудському до 11 листопада, тобто до Дня незалежності Польщі.

Другий зловмисник перебуває в розшуку і, ймовірно, вже покинув Польщу. Розслідуванням у цій справі, крім поліції, займається також Агентство внутрішньої безпеки.

На цоколі пам’ятника маршалу Юзефу Пілсудському в ніч з 5 на 6 листопада була намальована літера N (ймовірно, це нагадування про співпрацю маршала з нацистською Німеччиною, – Ред.). Чотири легіонери були пофарбовані в жовто-блакитний колір – кольори українського прапора у зворотному порядку.

Також на місці правоохоронці виявили картонну коробку з написом українською Польща не тільки для чоловіків. Однак це не означає, що вандал – українець, повідомили тоді в поліції.

Посольство України у Польщі відразу після акту вандалізму засудило його, розцінивши це як провокацію, спрямовану на погіршення відносин між країнами.

Читайте У Києві вандали пошкодили скульптуру Їжачок у тумані

У серпні у канадському Едмонтоні вандали сплюндрували пам’ятник головному командиру УПА Роману Шухевичу. На постаменті зловмисники залишили написи, в яких звинувачують Шухевича у співпраці з нацистами.

Вандали розмалювали не лише сам бюст командира УПА, а й гравіювання Борцям за волю України.

Джерело: RMF24