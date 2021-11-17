17 ноября в Черкассах умер президент Черкасской областной лиги КВН Александр Тепайкин. Мужчине стало плохо, когда он ехал в машине.

Как сообщают местные СМИ, автомобиль ВАЗ проехал через полосу встречного движения, газон и врезался в стену Черкасской медицинской академии, что по адресу Крещатик, 213.

Работники скорой медицинской помощи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть водителя. По предварительной информации, у него случился сердечный приступ.

Спасатели Второй государственной пожарно-спасательной части, чтобы избежать возгорания автомобиля, отключили аккумуляторную батарею.

В ДТП никто из прохожих не пострадал.

Соболезнования из-за внезапной смерти президента Черкасской областной лиги КВН выразил редактор лиги Андрей Купчин.

– Друзья, сегодня КВНовская семья Черкасской области потеряла своего многолетнего руководителя, президента Черкасского областного отделения ассоциации КВН Украины Александра Тепайкина. Ты был настоящим лидером, который своей невероятно сильной харизмой зажигал молодых и внушал желание творить, развиваться, заряжал и передавал умение побеждать, – пишет Андрей Купчин.

Скорбит от потери и коллектив ГСЧС Черкасской области.

– Более 12 лет Александр помогал нам развивать Фестиваль дружин юных пожарных, сделав из пресного агитационного мероприятия настоящее яркое профессиональное шоу, – сообщают в ГСЧС.

Как отмечают спасатели, благодаря Александру Тепайкину этот фестиваль для многих участников стал путевкой в жизнь.

Источник: Общественное, ГСЧС, Андрей Купчин

Фото: ГСЧС, Андрей Купчин