17 листопада в Черкасах помер президент Черкаської обласної ліги КВН Олександр Тєпайкін. Чоловікові стало зле, коли він їхав у машині.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, автомобіль ВАЗ проїхав через смугу зустрічного руху, газон та врізався в стіну Черкаської медичної академії, що за адресою Хрещатик, 213.

Працівники швидкої медичної допомоги, які прибули на місце події, констатували смерть водія. За попередньою інформацією, у нього стався серцевий напад.

Рятувальники Другої державної пожежно-рятувальної частини, аби уникнути займання автомобіля, відключили акумуляторну батарею.

У ДТП ніхто з пішоходів не постраждав.

Співчуття через раптову смерть президента Черкаської обласної ліги КВН висловив редактор ліги Андрій Купчин.

– Друзі, сьогодні КВНівська родина Черкащини втратила свого багаторічного керманича, президента Черкаського обласного осередку асоціації КВН України Олександра Тєпайкіна. Ти був справжнім лідером, який своєю неймовірно сильною харизмою запалював молодих і вселяв бажання творити, розвиватись, заряджав і передавав вміння перемагати, – пише Андрій Купчин.

Сумує від утрати й колектив ДСНС Черкаської області.

– Понад 12 років Олександр допомагав нам розвивати Фестиваль дружин юних пожежників, зробивши із прісного агітаційного заходу справжнє яскраве професійне шоу, – зазначають у ДСНС.

Як наголошують рятувальники, завдяки Олександру Тєпайкіну цей фестиваль для багатьох учасників став путівкою в життя.

Джерело: Суспільне, ДСНС, Андрій Купчин

Фото: ДСНС, Андрій Купчин