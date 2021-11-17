17 листопада в Черкасах помер президент Черкаської обласної ліги КВН Олександр Тєпайкін. Чоловікові стало зле, коли він їхав у машині.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, автомобіль ВАЗ проїхав через смугу зустрічного руху, газон та врізався в стіну Черкаської медичної академії, що за адресою Хрещатик, 213.
Працівники швидкої медичної допомоги, які прибули на місце події, констатували смерть водія. За попередньою інформацією, у нього стався серцевий напад.
Рятувальники Другої державної пожежно-рятувальної частини, аби уникнути займання автомобіля, відключили акумуляторну батарею.
У ДТП ніхто з пішоходів не постраждав.
Співчуття через раптову смерть президента Черкаської обласної ліги КВН висловив редактор ліги Андрій Купчин.
– Друзі, сьогодні КВНівська родина Черкащини втратила свого багаторічного керманича, президента Черкаського обласного осередку асоціації КВН України Олександра Тєпайкіна.
Ти був справжнім лідером, який своєю неймовірно сильною харизмою запалював молодих і вселяв бажання творити, розвиватись, заряджав і передавав вміння перемагати, – пише Андрій Купчин.
Сумує від утрати й колектив ДСНС Черкаської області.
– Понад 12 років Олександр допомагав нам розвивати Фестиваль дружин юних пожежників, зробивши із прісного агітаційного заходу справжнє яскраве професійне шоу, – зазначають у ДСНС.
Як наголошують рятувальники, завдяки Олександру Тєпайкіну цей фестиваль для багатьох учасників став путівкою в життя.
Джерело: Суспільне, ДСНС, Андрій Купчин
Фото: ДСНС, Андрій Купчин