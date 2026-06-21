В Швейцарии стартовали переговоры США и Ирана: первые подробности
- В Швейцарии при посредничестве Катара и Пакистана начались переговоры между США и Ираном, посвященные ядерной программе и стабилизации ситуации в Ливане.
- Несмотря на угрозу срыва встречи из-за заявлений Тегерана о блокировании Ормузского пролива, глава американской делегации Джей Ди Вэнс сообщил о достижении значительного прогресса уже в первые часы.
В Швейцарии начались переговоры между Соединенными Штатами Америки и Ираном, касающиеся ядерной программы и ситуации на Ближнем Востоке. Вашингтон утверждает, что уже достигнут значительный прогресс за первые часы встречи.
Об этом сообщает вице-президент США Джей Ди Вэнс, пишут CNN и Sky News.
Переговоры США и Ирана в Швейцарии
По информации СМИ, переговоры между США и Ираном проходят при посредничестве Катара и Пакистана.
Во главе американской делегации находится вице-президент Джей Ди Вэнс, тогда как иранскую сторону на переговорах представляет спикер парламента Мохаммадбагер Галибаф.
Как утверждает Вэнс, дискуссии могут длиться не один день. В переговорах планируют сосредоточиться на двух ключевых вопросах, в частности, ядерной программе Ирана и ситуации в Ливане.
По мнению вице-президента США, встреча является исторической, потому что руководство обеих стран никогда раньше не проводило переговоры на настолько высоком уровне, если не учитывать последние несколько месяцев.
– Мы уже добились значительного прогресса за последние несколько часов, – утверждает Вэнс.
По его словам, команды прибыли в Швейцарию, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и совместной работой изменить регион.
Накануне встречи, 20 июня, переговорный процесс едва не сорвался из-за заявления военного командования Ирана о блокировании Ормузского пролива. Однако перед вылетом из Вашингтона Вэнс заверил, что реальных подтверждений начала блокады или препятствования движению суден пока нет.