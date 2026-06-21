В Швейцарии начались переговоры между Соединенными Штатами Америки и Ираном, касающиеся ядерной программы и ситуации на Ближнем Востоке. Вашингтон утверждает, что уже достигнут значительный прогресс за первые часы встречи.

Об этом сообщает вице-президент США Джей Ди Вэнс, пишут CNN и Sky News.

Переговоры США и Ирана в Швейцарии

По информации СМИ, переговоры между США и Ираном проходят при посредничестве Катара и Пакистана.

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Во главе американской делегации находится вице-президент Джей Ди Вэнс, тогда как иранскую сторону на переговорах представляет спикер парламента Мохаммадбагер Галибаф.

Как утверждает Вэнс, дискуссии могут длиться не один день. В переговорах планируют сосредоточиться на двух ключевых вопросах, в частности, ядерной программе Ирана и ситуации в Ливане.

По мнению вице-президента США, встреча является исторической, потому что руководство обеих стран никогда раньше не проводило переговоры на настолько высоком уровне, если не учитывать последние несколько месяцев.

– Мы уже добились значительного прогресса за последние несколько часов, – утверждает Вэнс.

По его словам, команды прибыли в Швейцарию, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и совместной работой изменить регион.

Накануне встречи, 20 июня, переговорный процесс едва не сорвался из-за заявления военного командования Ирана о блокировании Ормузского пролива. Однако перед вылетом из Вашингтона Вэнс заверил, что реальных подтверждений начала блокады или препятствования движению суден пока нет.

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