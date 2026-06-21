Во временно оккупированном Крыму ряд потребителей остались без поставок электричества и воды. Из-за повреждений в электрических сетях произошло частичное отключение в Северо-Западном, Центральном и Южнобережном энергорайонах.

Об этом сообщает проект Крым Реалии (Радио Свобода) со ссылкой на заявление Крымэнерго.

Отключение света и воды в Крыму

После успешных атак беспилотников во временно оккупированном Крыму исчез свет, из-за чего на полуострове ввели графики отключения электричества.

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Российские медиа сообщают об обесточении части Крымского полуострова, а оккупанты уже призвали местных жителей выключить кондиционеры и другие мощные электроприборы.

Из-за массового отключения света остановилось большинство насосных станций российского предприятия Воды Крыма.

Там отмечают, что стабилизировать водоснабжение удастся после завершения ремонтных работ на поврежденных электросетях.

По данным Крымэнерго, из-за аварии на линиях без электричества оказалась часть абонентов Северо-Западного, Центрального и Южнобережного районов. Среди обесточенных населенных пунктов – Красноперекопск, Армянск и Алушта.

Во временно оккупированном Крыму полностью остановили продажу бензина после ударов Сил обороны Украины. По информации российских СМИ, топливо продают только для нужд оккупационных служб.

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