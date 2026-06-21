Крым без света и воды: оккупанты ввели графики
- После успешных атак беспилотников во временно оккупированном Крыму были введены графики отключений света, что привело к обесточиванию насосных станций и массовым перебоям с водоснабжением в Алуште, Армянске и Красноперекопске.
- Кроме того, на фоне масштабного энергетического коллапса оккупанты полностью остановили свободную продажу бензина на полуострове.
Во временно оккупированном Крыму ряд потребителей остались без поставок электричества и воды. Из-за повреждений в электрических сетях произошло частичное отключение в Северо-Западном, Центральном и Южнобережном энергорайонах.
Об этом сообщает проект Крым Реалии (Радио Свобода) со ссылкой на заявление Крымэнерго.
Отключение света и воды в Крыму
После успешных атак беспилотников во временно оккупированном Крыму исчез свет, из-за чего на полуострове ввели графики отключения электричества.
Российские медиа сообщают об обесточении части Крымского полуострова, а оккупанты уже призвали местных жителей выключить кондиционеры и другие мощные электроприборы.
Из-за массового отключения света остановилось большинство насосных станций российского предприятия Воды Крыма.
Там отмечают, что стабилизировать водоснабжение удастся после завершения ремонтных работ на поврежденных электросетях.
По данным Крымэнерго, из-за аварии на линиях без электричества оказалась часть абонентов Северо-Западного, Центрального и Южнобережного районов. Среди обесточенных населенных пунктов – Красноперекопск, Армянск и Алушта.
Во временно оккупированном Крыму полностью остановили продажу бензина после ударов Сил обороны Украины. По информации российских СМИ, топливо продают только для нужд оккупационных служб.