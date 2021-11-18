Прикордонники не впустили в Україну 15 людей із країн Близького Сходу

Співробітники Державної прикордонної служби України заборонили в’їзд на територію країни 15 громадян різних країн Близького Сходу, які прямували автобусом із Мінська нібито з метою туризму.

Як з’ясувалося під час додаткової перевірки, що проводилася спільно зі Службою безпеки України та Нацполіцією, іноземці кілька тижнів тому прилетіли до білоруської столиці.

Після цього вони одразу ж попрямували до Гродненської області на кордон із Польщею, а потім нібито збиралися відвідати Львівську область, звідки планували повернутися додому.

Крім того, більшість пасажирів автобусу мали закордонні паспорти, видані в один проміжок часу.

У ДПСУ зазначили, що державний кордон із Білоруссю посилено, щоб запобігти можливості в’їзду на територію країни нелегальних мігрантів, які намагаються проникнути до країн Європейського Союзу.

Нагадаємо, раніше представники прикордонної служби Польщі повідомили про незначний відтік нелегальних мігрантів від кордону.

При цьому понад тисячу людей залишаються неподалік і періодично намагаються прорвати загородження.

У відповідь польські правоохоронці застосовують водомети та сльозогінний газ.