В Николаеве застрелили мужчину, еще один гражданин получил ранения. Инцидент произошел вечером 17 ноября – полиция получила сообщение о стрельбе около 20:15.

Местные жители рассказали, что во дворе многоквартирного дома на улице Сенной слышно выстрелы.

Правоохранители обнаружили тело мужчины возле одного из подъездов, у него были огнестрельные ранения. Злоумышленники ранили еще одного гражданина, ему оказали медицинскую помощь. Пока о его состоянии не сообщается.

На место прибыли следователи, кинологи, оперативники и эксперты. Полицейские расследуют дело как умышленное убийство (ст. 115 УКУ). В городе была введена специальная операция.

Позже правоохранителям удалось найти оружие, из которого убили мужчину. В нескольких кварталах от места убийства обнаружили охотничье ружье, на котором были следы, похожие на кровь. Оружие было отправлено на экспертизу.

В полиции не сообщили ничего о погибшем и пострадавшем. По данным местного издания Новости N, во время стрельбы в Николаеве погиб местный бизнесмен, работавший в сфере строительства. Это 51-летний Игорь Плиндык.

Полиция проводит все необходимые действия для выяснения обстоятельств убийства и задержания виновных.

В Николаеве у подъезда дома застрелили мужчину, еще одного ранили / 3 фотографии

Недавно в Киеве мужчина открыл стрельбу из автомобиля. В результате этого один гражданин получил ранение. Ему оказали помощь медики.

Инцидент произошел недалеко от здания суда в Святошинском районе Киева.

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