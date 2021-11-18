У Миколаєві застрелили чоловіка, ще один громадянин дістав поранення. Інцидент трапився увечері 17 листопада – поліція отримала повідомлення про стрілянину близько 20:15.

Місцеві мешканці розповіли, що у дворі багатоквартирного будинку, що на вулиці Сінній, чутно постріли.

Правоохоронці виявили тіло чоловіка біля одного з під’їздів, у нього були вогнепальні поранення. Зловмисники поранили ще одного громадянина, йому надали медичну допомогу. Наразі про його стан не повідомляється.

На місце прибули слідчі, кінологи, оперативники та експерти. Поліцейські розслідують справу як умисне вбивство (ст. 115 ККУ ). У місті ввели спеціальну операцію.

Згодом правоохоронцям вдалося знайти зброю, з якої вбили чоловіка. За кілька кварталів від місця вбивства виявили мисливську рушницю, на якій були сліди, схожі на кров. Зброю відправили на експертизу.

У поліції не повідомили нічого про загиблого та постраждалого. За даними місцевого видання Новини N, під час стрілянини у Миколаєві загинув місцевий бізнесмен, який працював у сфері будівництва. Це 51-річний Ігор Пліндик.

Наразі поліція проводить всі необхідні дії для з’ясування обставин вбивства та затримання винних.

У Миколаєві біля під’їзду будинку застрелили чоловіка, ще одного поранили / 3 фотографии

Нещодавно у Києві чоловік відкрив стрілянину з автомобіля. Внаслідок цього один громадянин дістав поранення. Йому надали допомогу медики.

Інцидент трапився неподалік будівлі суду у Святошинському районі Києва.

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