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Дим валив з вікна: у Вишневому під час пожежі загинув чоловік

Юля Захарченко редакторка стрічки
Дим валив з вікна: у Вишневому під час пожежі загинув чоловік

У місті Вишневе Київської області спалахнув вогонь в одному з житлових будинків на вулиці Первомайська. Сусіди помітили, як дим валив з вікна житла.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, горіла трикімнатна квартира, розташована у центрі Вишневого.

Рятувальники, які прибули на місце події, помітили сильне задимлення з вікна будинку. Вогнеборці вирішили евакуювати місцевих мешканців з п’ятого поверху ланкою газодимозахисної служби.

Вогонь повністю встигнув охопити трикімнатну квартиру. За словами сусідів, у приміщенні перебував власник житла.

Рятувальники відчинили двері помешкання за допомогою спеціального інструменту та знайшли тіло чоловіка без ознак життя.

Вогонь вдалося локалізувати через пів години після повідомлення про пожежу, а ще через 28 хвилин – повністю ліквідувати. Для гасіння полум’я залучили 11 рятувальників з особового складу та три одиниці техніки.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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