Младшему не было года: четверо детей погибли на Хмельнитчине в результате пожара

В среду, 17 ноября, в селе Медисовка Хмельницкого района Хмельницкой области произошел пожар в жилом доме. Огонь возник около 20:33.

В результате возгорания погибли четверо детей. Младшему ребенку даже не было года, а самый старшый родился в 2015 году.

Местные жители потушили пожар еще до приезда спасателей. Сотрудники ГСЧС установили, что в результате пожара в Хмельницкой области уничтожены вещи домашнего обихода на площади 5 кв.

На место прибыло пять спасателей и одна единица техники.

Недавно во Львовской области в результате пожара в палатке погиб ребенок. Мальчику был всего один год.

Мать вместе с ребенком проживала в самодельной палатке в ромском лагере. Привела к возгоранию печка, которую гражданка также смастерила сама. Женщина оставила мальчика одного, а сама пошла за водой.

Когда спасатели прибыли на место, постройка уже была уничтожена огнем.

23-летнюю мать задержали по факту злостного невыполнения родительских обязанностей. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

У женщины есть еще трое старших детей, кроме того, она снова беременна.

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