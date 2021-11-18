Младшему не было года: четверо детей погибли на Хмельнитчине в результате пожара

В среду, 17 ноября, в селе Медисовка Хмельницкого района Хмельницкой области произошел пожар в жилом доме. Огонь возник около 20:33.
В результате возгорания погибли четверо детей. Младшему ребенку даже не было года, а самый старшый родился в 2015 году.
Местные жители потушили пожар еще до приезда спасателей. Сотрудники ГСЧС установили, что в результате пожара в Хмельницкой области уничтожены вещи домашнего обихода на площади 5 кв.
На место прибыло пять спасателей и одна единица техники.
Недавно во Львовской области в результате пожара в палатке погиб ребенок. Мальчику был всего один год.
Мать вместе с ребенком проживала в самодельной палатке в ромском лагере. Привела к возгоранию печка, которую гражданка также смастерила сама. Женщина оставила мальчика одного, а сама пошла за водой.
Когда спасатели прибыли на место, постройка уже была уничтожена огнем.
23-летнюю мать задержали по факту злостного невыполнения родительских обязанностей. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.
У женщины есть еще трое старших детей, кроме того, она снова беременна.
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