Бывшему главе тендерного комитета Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщили о подозрении по факту служебной халатности, что привела к почти 30 млн грн убытков государству.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как установило следствие, в 2019 году должностные лица Госслужбы, сговорившись с представителями частного общества, которое занимается поставкой вакцин, разработали и реализовали противоправную схему.

Ее суть заключалась в закупке по завышенной стоимости вакцины против ящура.

Приобретена за государственный счет вакцина не была зарегистрирована в Украине, поэтому не могла быть использована и не использовалась для прививок и ныне подлежит утилизации.

По подсчетам экспертов, размер убытков, нанесенных госбюджету после перечисления средств в пользу поставщика вакцины, составляет около 30 млн грн.

Кроме того, правоохранители провели обыски по адресам проживания причастных лиц и в служебных помещениях Госпродпотребслужбы.

Правовую оценку действиям других участников преступной схемы предоставят после получения результатов проведенных следственных действий.

Досудебное расследование осуществляют следователи Подольского управления полиции Киева при оперативном сопровождении СБУ.

Источник: Киевская городская прокуратура