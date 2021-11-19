Колишньому голові тендерного комітету Держслужби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів повідомили про підозру за фактом службової недбалості, що призвела до майже 30 млн грн збитків державі.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній особі запобіжного заходу.

Як встановило слідство, у 2019 році посадовці Держслужби, змовившись із представниками приватного товариства, що займається постачанням вакцин, розробили та реалізували протиправну схему.

Її суть полягала в закупівлі за завищеною вартістю вакцини проти ящуру.

Придбана за державний кошт вакцина не була зареєстрована в Україні, тому не могла бути використана та не використовувалася для щеплень і нині підлягає утилізації.

За підрахунками експертів, розмір збитків, завданих держбюджету після перерахування коштів на користь постачальника вакцини, становить близько 30 млн грн.

Крім того, правоохоронці провели обшуки за адресами проживання причетних осіб та в службових приміщеннях Держпродспоживслужби.

Правову оцінку діям інших учасників злочинної схеми нададуть після отримання результатів проведених слідчих дій.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Подільського управління поліції Києві за оперативного супроводу СБУ.

Джерело: Київська міська прокуратура