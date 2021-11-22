Мати пішла гуляти: на Київщині 2-річну дитину без одягу знайшли у під’їзді

У Білоцерківському районі Київської області мати вдруге залишила дитину напризволяще, а сама пішла розпивати алкогольні напої.

2-річний хлопчик самостійно відчинив двері квартири і вийшов у під’їзд, шукаючи матір. Дитина була боса і лише у спідній білизні. Хлопчика побачили сусіди та викликали на місце поліцію.

Після цього правоохоронці відвезли дитину до місцевого реабілітаційного центру. Надалі матір дитини викличуть на комісію з захисту прав дітей за участі соціальної служби міста та ювенальних поліцейських. Вони ухвалять відповідне рішення, щоб подібних проблем більше не траплялося.

На жінку склали протокол за ч.2 ст.184 КУпАП (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей).

Поліцейські встановили, що у вересні подібний випадок уже траплявся у сім’ї. Тоді жінка також пішла розпивати алкогольні напої, а дитину залишила у квартирі без нагляду.

Хлопчик прокинувся і вийшов на вулицю без одягу, лише з соскою.

У поліції Київської області закликають батьків не залишати дітей без нагляду і дбати про них.

Читайте: