В селе Новые Петровцы в Киевской области произошла смертельная авария. Около 7.00 здесь столкнулись два автомобиля.

По предварительной информации, они ехали из Киева в направлении села Новые Петровцы. 51-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter поворачивал налево в разрешенном месте.

В то же время 72-летний водитель автомобиля Ваз 21063 не заметил остановившийся для поворота автомобиль и столкнулся с ним. В результате ДТП водитель и пассажир авто Ваз 21063 получили телесные повреждения, их госпитализировали.

Но позже водитель от полученных травм умер в больнице. 51-летний водитель второго автомобиля не пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники отдела реагирования патрульной полиции и следственно оперативная группа Вышгородского районного управления полиции.

Водитель не заметил авто на повороте: на Киевщине произошло смертельное ДТП / 2 фотографии

Еще одно смертельное ДТП произошло под Харьковом вечером 25 ноября. На въезде в город столкнулись три легковых автомобиля и два грузовика. Один из грузовиков раздавил такси.

В результате ДТП на окружной под Харьковом погибли три человека. Они находились в салоне такси, которое раздавил грузовик. Погиб водитель такси, бабушка и ребенок.

Источник: Полиция Киевской области

Фото: Полиция Киевской области