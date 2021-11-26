У селі Нові Петрівці Київської області сталася смертельна аварія. Близько 7.00 тут зіткнулися два автомобілі.

За попередньою інформацією, вони прямували з Києва у напрямку села Нові Петрівці. 51-річний водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter повертав ліворуч у дозволеному місці.

Водночас 72-річний водій автівки Ваз 21063 не помітив автомобіль, який зупинився для повороту, і зіткнувся з ним. Унаслідок ДТП водій та пасажир авто Ваз 21063 дістали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.

Але пізніше водій від отриманих травм помер у лікарні. 51-річний водій другої автівки не постраждав.

На місці події працюють працівники відділу реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Вишгородського районного управління поліції.

Водій не помітив авто на повороті: на Київщині сталася смертельна ДТП / 2 фотографии

Ще одна смертельна ДТП сталася під Харковом ввечері 25 листопада. На в’їзді до міста зіштовхнулося три легкові автомобілі та дві вантажівки. Одна з вантажівок розчавила таксі.

Унаслідок ДТП на окружній під Харковом загинуло троє людей. Вони перебували у салоні таксі, яку розчавила вантажівка. Загинув водій таксі, бабуся та дитина.

Джерело: Поліція Київської області

Фото: Поліція Київської області