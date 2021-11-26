Сотрудники правоохранительных органов задержали в Луганской области двоих мужчин, которые изнасиловали, а затем избили до смерти 48-летнего жителя города Рубежное.

О пропаже мужчины в полицию сообщил брат убитого, передает пресс-служба местного управления ГУНП.

Правоохранители в ходе оперативных мероприятий установили, что к потерпевшему, который 21 ноября вместе с братом и еще одним товарищем употребляли алкогольные напитки пришли 32-летний ранее судимый мужчина и его 20-летний сообщник.

Они вступили с погибшим в конфликт из-за прошлых конфликтов, после чего изнасиловали его неестественным способом и избили свою жертву.

Затем полуголого мужчину отвезли на территорию заброшенного завода, где сбросили его в колодец и тщательно замаскировали изуродованное тело кирпичами и грунтом, пытаясь таким образом скрыть доказательства своего преступления.

В ходе обследования территории завода служебная собака взяла след и привела правоохранителей к трупу. Чтобы его достать силовикам пришлось обратиться за помощью к сотрудникам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Изнасиловали и избили: полиция раскрыла жестокое убийство мужчины на Луганщине / 8 фотографий

Силовики уже установили свидетелей происшествия, а также обнаружили улики, подтверждающие причастность задержанных к тяжкому преступлению.

Заведено уголовное дело по ст.121 (Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.