В Івано-Франківській області на Бурштинській тепловій електростанції сталася аварія, внаслідок якої постраждали люди.

За попередньою інформацією, 28 листопада о 21.20 під час роботи 7 енергоблоку через розрив екранної труби на котлі стався викид гарячої пароводяної суміші й газів з топки котла.

Внаслідок аварії постраждали двоє працівників ТЕС та двоє працівників Галременерго, які були на цьому блоці. Вони дістали опіки.

Їм терміново надали першу допомогу та госпіталізували. Наразі стан постраждалих оцінюється медиками як стабільний.

Водночас у ДСНС повідомили, що, за інформацією приймального відділення Бурштинської міської лікарні, госпіталізували п’ятеро людей. Але ці дані уточнюються.

Через викид суміші й газу блок №7 відключили від мережі. Але це не вплинуло на тепло- і енергопостачання регіону.

Зараз станція працює в складі семи енергоблоків загальною потужністю 1 172 МВт. Бурштинська ТЕС координує свої дії з Укренерго. Для компенсації потужності готується до запуску блок №4.

Енергетики Бурштинської ТЕС тримають ситуацію на контролі. Станція працювала та працює в штатному режимі, впливу не стабільність енергопостачання регіону не було.

Джерело: ДТЕК Бурштинська ТЕС