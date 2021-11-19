В Сумской области 19 ноября произошла разгерметизация нефтепровода Лутище-Качановка, в результате чего на участке вспаханного поля возле объекта произошел разлив нефтеводяной смеси.

Примерная площадь загрязнения достигает 210 кв. м, сообщили в Государственной экологической инспекции.

Эксперты-экологи выехали на место происшествия, чтобы установить точную площадь загрязнения и отобрать пробы почвы.

Сейчас комиссия Ахтырканефтегаза и Укрнафты обследует территорию вокруг нефтепровода для установления и ликвидации причин аварии.

Это не первый случай загрязнения земель в Сумской области нефтью. Два месяца назад вблизи села Кардашевка также произошла авария на нефтепроводе.

Из-за двух мест разгерметизации нефтесборного коллектора Бугруватовского месторождения загрязнены земли, на которых расположено поле с кукурузой.

Общая площадь загрязненных земель достигала 0,35 га.

Фото: Держекоінспекція