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Факты / Происшествия

Нефть разлилась в поле: на трубопроводе в Сумской области произошла авария

Валентина Летяк редактор ленты
Розлив нафти

В Сумской области 19 ноября произошла разгерметизация нефтепровода Лутище-Качановка, в результате чего на участке вспаханного поля возле объекта произошел разлив нефтеводяной смеси.

Примерная площадь загрязнения достигает 210 кв. м, сообщили в Государственной экологической инспекции.

Эксперты-экологи выехали на место происшествия, чтобы установить точную площадь загрязнения и отобрать пробы почвы.

Сейчас комиссия Ахтырканефтегаза и Укрнафты обследует территорию вокруг нефтепровода для установления и ликвидации причин аварии.

Розлив нафти

Это не первый случай загрязнения земель в Сумской области нефтью. Два месяца назад вблизи села Кардашевка также произошла авария на нефтепроводе.

Из-за двух мест разгерметизации нефтесборного коллектора Бугруватовского месторождения загрязнены земли, на которых расположено поле с кукурузой.

Общая площадь загрязненных земель достигала 0,35 га.

Фото: Держекоінспекція

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