Думал, что будет интим? В Ровно мошенница усыпила незнакомца и обворовала на 100 тыс. грн

В Ровно в начале сентября 2021 года женщина обворовала мужчину на 100 тыс. грн, подмешав ему снотворное в напиток. Полиция рассказала о подробностях только 1 декабря. Злоумышленницу разыскали, а ее дело направили в суд.

По версии следствия, пока мужчина был под действием неизвестного вещества, подозреваемая снимала наличные деньги, покупала продукты и оплачивала интернет-развлечения.

В пресс-службе рассказали, что в конце сентября неизвестная подошла к 59-летнему местному жителю, они познакомились, после чего купили продуктов и пошли на квартиру местного жителя.

— Во время застолья девушка подсыпала в рюмку хозяина дома неизвестное вещество, после чего тот уснул. Она похитила $2 150, три золотых изделия, две банковские и две телефонные карты, – рассказала пресс-секретарь Нацполиции области Мария Юстицкая.

В полиции также сообщили, что женщина совершила 15 банковских операций, а когда кредитный лимит закончился, она увеличила его с помощью интернет-банкинга и сим-карт.

Всего злоумышленница нанесла мужчине ущерб на сумму около 100 тыс. грн.

Правоохранители разыскали женщину по месту жительства. Ею оказалась 24-летняя винничанка, ранее уже привлекавшаяся к уголовной ответственности. Известно также, что у нее пятеро малолетних детей и живет с гражданским мужчиной.

Женщине сообщили подозрение в краже и мошенничестве. Максимальное наказание, которое может угрожать подозреваемой – до пяти лет лишения свободы.

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Источник: Суспільне