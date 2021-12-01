Думав, буде інтим? У Рівному шахрайка приспала незнайомця та обікрала на 100 тис. грн

У Рівному на початку вересня 2021 року жінка обікрала чоловіка на 100 тис. грн, підмішавши йому снодійне у напій. Поліція розповіла про подробиці лише 1 грудня. Наразі зловмисницю розшукали, а її справу скерували до суду.

За версією слідства, поки чоловік був під дією невідомої речовини, підозрювана знімала готівку, купувала продукти та оплачувала інтернет-розваги.

У прес-службі розповіли, шо наприкінці вересня невідома підійшла до 59-річноо місцевого жителя, вони познайомилися, після чого купили продуктів та пішли на квартиру рівнянина.

— Під час застілля дівчина підсипала в чарку господаря оселі невідому речовину, після чого той заснув. Вона викрала $2 150, три золотих вироби, дві банківські та дві телефонні картки, – розповіла речниця Нацполіції області Марія Юстицька.

У поліції також повідомили, що жінка здійснила 15 банківських операцій, а коли кредитний ліміт закінчився, вона збільшила його за допомогою інтернет-банкінгу та сім-карток.

Всього зловмисниця завдала чоловікові збитків на суму майже 100 тис. грн.

Правоохоронці розшукали жінку за місцем проживання. Нею виявилась 24-річна вінничанка, яка раніше вже притягувалася до кримінальної відповідальності. Відомо також, що вона має п’ятеро малолітніх дітей та живе із цивільним чоловіком.

Жінці повідомили підозру у крадіжці та шахрайстві. Максимальне покарання, яке може загрожувати підозрюваній — до п’яти років позбавлення волі.

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Джерело: Суспільне