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Факты / Происшествия

Топила печь бензином: в Одесской области прогремел взрыв в жилом доме

Мария Степанюк редактор ленты
вибух будинку

В Измаиле Одесской области в среду, 1 декабря, произошел взрыв в частном жилом доме.

— Сегодня, в 11:35, в Службу спасения поступило сообщение о том, что в Одесской области, в городе Измаил по улице Пирогова, произошел взрыв в жилом доме, — говорится в сообщении ДСНС.

Прибывшие на вызов спасатели, сразу же приступили к ликвидации пожара на летней кухне площадью 5 квадратных метров.

Во время ликвидации пожара была спасена хозяйка дома. Летнюю женщину сразу же передали медикам.

Летняя кухня была возведена рядом с жилым домом, но само жилье почти не разрушено.

вибух будинку

Фото: ГУ ДСНС Украины в Одесской области

По информации Главного управления ДСНС Украины в Одесской области, вероятной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. По предварительной информации, владелица дома топила печь с помощью легковоспламеняющихся жидкостей, а именно — бензина.

Соседи, которые живут на одной улице с пострадавшей женщиной, рассказали, что сначала услышали громкий взрыв, а затем огонь охватил летнюю кухню.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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