В Измаиле Одесской области в среду, 1 декабря, произошел взрыв в частном жилом доме.

— Сегодня, в 11:35, в Службу спасения поступило сообщение о том, что в Одесской области, в городе Измаил по улице Пирогова, произошел взрыв в жилом доме, — говорится в сообщении ДСНС.

Прибывшие на вызов спасатели, сразу же приступили к ликвидации пожара на летней кухне площадью 5 квадратных метров.

Во время ликвидации пожара была спасена хозяйка дома. Летнюю женщину сразу же передали медикам.

Летняя кухня была возведена рядом с жилым домом, но само жилье почти не разрушено.

По информации Главного управления ДСНС Украины в Одесской области, вероятной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. По предварительной информации, владелица дома топила печь с помощью легковоспламеняющихся жидкостей, а именно — бензина.

Соседи, которые живут на одной улице с пострадавшей женщиной, рассказали, что сначала услышали громкий взрыв, а затем огонь охватил летнюю кухню.