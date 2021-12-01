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Топила піч бензином: на Одещині пролунав вибух у житловому будинку

Марія Степанюк редактор стрічки
вибух будинку

В Ізмаїлі Одеської області у середу, 1 грудня, стався вибух у приватному житловому будинку.

— Сьогодні, о 11:35, до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в Одеській області, в місті Ізмаїл, по вулиці Пірогова, стався вибух в житловому будинку, – йдеться у повідомленні ДСНС.

Рятувальники, що прибули на виклик, відразу ж приступили до ліквідації пожежі на літній кухні площею 5 квадратних метрів.

Під час ліквідації пожежі була врятована господарка будинку. Літню жінку відразу ж передали медикам.

Літня кухня була зведена поруч із житловим будинком, але саме житло майже не зруйноване.

вибух будинку

Фото: ГУ ДСНС України в Одеській області

За інформацією Головного управління ДСНС України в Одеській області, ймовірною причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі. За попередньою інформацією, власниця дому топила піч за допомогою легкозаймистих рідин, а саме – бензину.

Сусіди, які мешкають на одній вулиці із постраждалою жінкою, розповіли, що спершу почули гучний вибух, а потім вогонь охопив літню кухню.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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